A Assembleia Regional da Madeira vai votar uma moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque, um governo minoritário que a semana passada também viu a sua proposta de Orçamento Regional chumbada.

Se não acontecer nenhuma surpresa, e não deve acontecer, a moção vai ser aprovada, o governo vai cair e o Presidente da República terá de convocar de novo eleições: as terceiras em cerca de ano e meio.

Para já, as sondagens conhecidas apontam para que tudo fique mais ou menos na mesma, pelo que não há garantias de que este ciclo infernal termine. Ou de que Miguel Albuquerque deixe de se recandidatar, mesmo sendo arguido num processo que pouco terá evoluído, pelo menos em termos públicos, no último ano.

Afinal, esperávamos um Governo tão efémero assim?

