O BE exigiu na terça-feira conhecer o relatório da ANA com as condições para a construção do novo aeroporto de Lisboa, acusou o Governo de faltar à verdade e quer ouvir o ministro Pinto Luz no parlamento.

Estas posições foram assumidas pelo líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, depois de o presidente do Conselho de Administração da ANA, José Luís Arnaut, e o presidente executivo, Thierry Ligonnière, terem entregado ao Governo o relatório inicial com as condições da concessionária para a construção do novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete.

O Governo tem agora 30 dias para analisar esse documento.

“Vai dar entrada um requerimento do Bloco de Esquerda para que esse relatório seja entregue à Assembleia da República e para que o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, venha ao parlamento prestar os devidos esclarecimentos”, declarou Fabian Figueiredo.

O líder da bancada do Bloco de Esquerda afirmou que importa apurar se “conta a palavra do Governo em maio, ou a palavra do Governo em dezembro”.

“O que é que aconteceu entre maio e dezembro para, afinal, o novo aeroporto anunciado para Alcochete poder mesmo ser pago pelos contribuintes portugueses e para os seus lucros serem explorados pela Vinci?”, multinacional francesa proprietária da ANA (Aeroportos de Portugal), questionou Fabian Figueiredo.

Fabian Figueiredo considerou mesmo essencial saber o que se passou nos contactos destes últimos meses entre o Governo PSD/CDS e a multinacional francesa Vinci.

Uma multinacional “onde está um conhecido dirigente histórico do PSD, José Luís Arnaut, cujo rasto está em todos os episódios de privatização da TAP, de concessão da ANA. Agora [o antigo ministro social-democrata] representa a Vinci”, apontou.

Para o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Portugal tem um Governo “sem credibilidade e que tem um divórcio contínuo com os factos”.

“A história da ANA demonstra-o: Todos ouvimos em maio o ministro das Infraestruturas, Pinto Luz, garantir ao país, reiteradas vezes, que a construção do novo aeroporto em Alcochete não custaria um cêntimo aos contribuintes. Hoje ouvimos o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, dizer que, afinal, o aeroporto poderá mesmo envolver despesa pública”, referiu.

O dirigente do BE acusou depois o PSD de ter entregado no passado, durante o primeiro Governo de Pedro Passos Coelho, “uma empresa lucrativa e estratégica como é a ANA”.

“Entregou os aeroportos da República Portuguesa por 50 anos a uma empresa francesa que os pagou em 10 anos. Agora, apesar das garantias dadas pelo ministro das Infraestruturas, a Vinci quer mesmo que sejam os portugueses a pagar o novo aeroporto que a mesma Vinci irá explorar. Isto é inaceitável e mostra que há uma relação difícil deste Governo com a verdade”, acrescentou.