Duas pessoas morreram na sequência da queda de um avião num edifício perto do Aeroporto Internacional Daniel K. Inouye, na ilha de Honolulu, Havai. Segundo a Hawaii News Now, o Cessna 208 Caravan da Kamaka Air realizava um voo de formação quando se despenhou contra um edifício administrativo, que se encontrava pronto a ser demolido, na tarde de terça-feira.

As vítimas mortais eram as únicas pessoas a bordo e, apesar das suas identidades não terem sido reveladas pelas autoridades havaianas, a imprensa revelou tratar-se de um instrutor e de um aluno em formação, com idade entre os 20 e os 30 anos.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o avião a perder o controlo perto do maior aeroporto do estado norte-americano, numa zona industrial que sedia várias empresas. No entanto, os tripulantes do avião conseguiram desviar a rota da queda e embateram num prédio abandonado.

A Cessna 208 Caravan plane operated by Kamaka Air ran into trouble and lost control.

It crashed near the Honolulu Airport in a busy industrial area.

The industrial area services many companies such as FedEx, USPS, numerous car rentals / dealerships.

A highrise office building… pic.twitter.com/Rx0HEMDG8f — Chris Randolph (@TrumpAF2024) December 18, 2024

A imprensa havaiana teve acesso às comunicações entre o avião da Kamaka Air e a torre de controlo, onde o piloto alertou para a perda de controlo da aeronave. Diante esta situação de emergência, o controlador aéreo autorizou o piloto a aterrar “em qualquer pista, em qualquer lado” que conseguisse.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tanto o governador do Havai, como o autarca da capital estadual Honolulu expressaram as suas condolências às famílias das vítimas e a todas as pessoas que testemunharam o acidente. Josh Green, o governador, afirma ter disponibilizado serviços de apoio psicológico para “ajudar a processar” a ocorrência. O presidente da câmara, Rick Blangiardi, diz que o acidente recorda a “dedicação e os riscos assumidos por aqueles que ajudam a manter em movimento os bens essenciais do Havai”, uma vez que a companhia aérea foca-se no transporte de cargas.