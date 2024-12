A Gestão Hídrica, com 170,7 milhões de euros, e a Habitação, com 115,9 milhões, são as áreas com mais financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no Algarve, avançou esta quarta-feira a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

Os dois montantes fazem parte de um valor total de 570,5 milhões de investimento elegível em curso no âmbito do PRR no distrito de Faro, onde já foram aprovados 5.922 projetos em 14 áreas setoriais, destacou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve num comunicado.

“No Algarve, estão aprovados 5.922 projetos, representando 570,5 milhões de euros de investimento elegível“, quantificou a CCDR, precisando que na Habitação há 61 projetos aprovados, no valor de 115,9 milhões de euros, enquanto na Gestão Hídrica estão em curso 69 investimentos, que totalizam 170,7 milhões.

Entre estes projetos no âmbito da gestão hídrica para fazer frente aos efeitos da seca na região do Algarve estão a construção de uma dessalinizadora de água do mar em Albufeira, a captação de água para a barragem de Odeleite a partir do Pomarão ou o combate a fugas nas redes de abastecimento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As infraestruturas contam também investimento na ordem dos 20,6 milhões de euros, divididos por três projetos, destacou a CCDR.

Um dos projetos em Infraestruturas financiados pelo PRR no distrito de Faro é a Ponte Internacional entre Alcoutim (distrito de Faro) e Sanlúcar de Guadiana (Andaluzia, Espanha), que conta com um investimento de 13 milhões de euros e tem a CCDR do Algarve como beneficiário intermediário e assessor técnico do município, que é o beneficiário final e promotor da obra.

O Serviço Nacional de Saúde (38 projetos – 60,3 milhões de euros), as Respostas Sociais (111 – 25 milhões), a Cultura (20 – 7,8 milhões), o Investimento e inovação (19 projetos – 30,1 milhões) ou as Qualificações e Competências (2.936 projetos – 88 milhões) são outras das áreas assinaladas pela CCDR.

O setor do Mar, com 32 projetos e 14,2 milhões de euros, a Descarbonização da Indústria, com seis e 0,5 milhões, a Eficiência Energética em Edifícios, com 2.542 projetos e 15,9 milhões de investimentos, o Hidrogénio e Renováveis, com um projeto de 1,9 milhões, as Empresas 4.0, com 126 e 15,1 milhões e a Administração Pública Digital, com 16 projetos e uma verba de 1,9 milhões, completam a lista de áreas com projetos aprovados divulgada pela CCDR.

A CCDR observou que estes dados estão disponíveis no sítio da Internet e nas redes sociais da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, que coordena a gestão dos fundos do PRR e apresenta nos seus canais digitais “um novo separador no sítio ‘PRR por regiões'”.

“Nesta nova área do sítio do PRR, é possível consultar os investimentos PRR de norte a sul do país e regiões autónomas, selecionando os distritos de Portugal e conseguindo chegar ao pormenor dos concelhos. Pode ainda verificar-se o nível de implementação de cada componente, investimento e projeto tanto de âmbito nacional como regional”, esclareceu.