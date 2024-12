João Leão apontou esta terça-feira no parlamento a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) como um dos principais desafios da União Europeia (UE) e, “perante esta dificuldade”, admitiu que os decisores políticos devem “avaliar” um eventual prolongamento do prazo.

“Tudo indica que vai ser muito difícil executar” o PRR no prazo previsto, ou seja, até 2026, afirmou João Leão, membro português do Tribunal de Contas Europeu (TCE), que esteve esta terça-feira a ser ouvido no parlamento, para apresentação do relatório anual do TCE.

Este é um calendário apertado, dado que para a “maioria dos Estados-membros” está previsto “um número significativo de marcas e metas que são muito difíceis de cumprir”.

“No caso de Portugal diria que poderão estar em causa (…) cerca de três mil milhões de euros“, salientou o antigo ministro das Finanças, lembrando ainda que os dados mais recentes apontam para uma taxa de execução de cerca de 50%, ainda que Portugal esteja um pouco acima, com 56%, e já tendo em consideração o quinto cheque que deverá ser pago até ao final do ano.

“Uma das soluções é fazer uma reprogramação, sobretudo, no que toca às subvenções”, apontou João Leão, lembrando que Portugal já anunciou que iria apresentar a Bruxelas a reprogramação do PRR, em janeiro.

“É importante ver como a Comissão Europeia reage a estes primeiros exercícios”, nomeadamente “até que ponto existe abertura”, acrescentou.

Por outro lado, “perante esta dificuldade de execução”, outra solução seria “equacionar” o prolongamento do prazo, defendeu.

“Em vez de 2026, dar mais um ano”, prorrogando-o para 2027, sustentou, considerando que “cabe aos decisores políticos avaliarem” esta hipótese.

João Leão admitiu, no entanto, que “a principal dificuldade deverá ser a necessidade de ter a unanimidade dos Estados-membros”.

“Admito que até possa haver abertura por parte da Comissão Europeia, mas garantir a unanimidade dos Estados-membros não é necessário que se consiga”, apontou.

Em resposta a um dos deputados, já no final da audição, o membro português do TCE disse que esta solução “é difícil de atingir”, dado que têm a “perceção de que alguns Estados-membros não veem com bons olhos esta prorrogação”.

O antigo governante defendeu ainda como “estratégias” para evitar a perda de fundos europeus a simplificação das regras, bem como conceder alguma flexibilidade na reafetação dos fundos.

Tal como consta no relatório anual do TCE, João Leão fez ainda referência aos riscos que pesam sobre o orçamento da UE, nomeadamente a dívida que ” cresceu imenso” e “aumentou quase 10 vezes” entre 2019 e 2023, atingindo os 458,5 mil milhões de euros, uma subida de 32% face à de 348 mil milhões de euros em 2022.

“Agora cabe aos decisores políticos decidir” como lidar com “o forte” aumento da dívida, sublinhando que “se nada for feito” é possível que afete os orçamentos.