O jogo entre Nacional e Benfica, da oitava jornada da I Liga de futebol, a reiniciar na quinta-feira, às 17h00, poderá ser retomado no dia seguinte, às 15h00, disse, esta quarta-feira, à Lusa fonte oficial da Liga de clubes.

O jogo entre madeirenses e lisboetas começou a ser disputado em 6 de outubro, mas foi interrompido, pelo árbitro Gustavo Correia, devido ao nevoeiro, aos nove minutos, quando o resultado estava empatado 0-0.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O reinício da partida está agendado para quinta-feira, às 17h00, tendo a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decidido que será retomado, em caso de nova suspensão ou interrupção, na sexta-feira, a partir das 15h00, confirmou a mesma fonte à Lusa.

Este agendamento cumpre o definindo no Artigo 46.º do Regulamento de Competições da LPFP sobre “jogos adiados ou interrompidos devido a caso fortuito ou de força maior”, para “que um jogo se inicie ou se conclua, este realizar-se-á ou completar-se-á no mesmo estádio, dentro das 30 horas seguintes”.

Após 14 jornadas disputadas, o Benfica, terceiro classificado com 32 pontos, a quatro do líder e campeão Sporting e a dois do FC Porto, segundo colocado, acerta o calendário com a visita ao Nacional, atualmente no 13.º, com os mesmos 12 pontos do AVS e Estrela da Amadora.