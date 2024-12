A Polícia Judiciária (PJ) informou esta quarta feira ter detido um homem de 69 anos, suspeito de vários crimes de abuso sexual de menores dependentes, alegadamente ocorridos desde o verão, em Amarante, tendo uma menor de 15 anos como vítima.

Os abusos, que aumentaram em gravidade, terão ocorrido em duas situações distintas, quando o agressor se encontrava a sós com a vítima, refere-se num comunicado.

De acordo com a PJ, o suspeito, na altura dos acontecimentos companheiro de familiar próximo da menor, ter-se-á aproveitado da relação de afinidade e de ascendente que possuía, para a submeter a práticas sexuais.

“Após os últimos atos abusivos em novembro passado e com o afastamento da menor do convívio com o agressor, este passou a praticar atos de intimidação com constantes tentativas de contacto com a menor e ameaças à sua família mais próxima”, lê-se no comunicado.

Na sequência de diligências realizadas na terça-feira pela Diretoria do Norte da PJ, que conduz a investigação, foi apreendida ao arguido uma arma de fogo proibida, com a qual se temia que o suspeito poderia visar os denunciantes.

O detido, que não apresenta antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.