É mais um assassinato em Gilgo Beach. Rex Heuermann, o homem acusado de matar seis mulheres na região de Long Island (Nova Iorque), está a ser apontado como autor de uma sétima morte.

Depois dos casos que se tornaram públicos em 2023, agora o arquiteto, de 61 anos, é, segundo a Associated Press (AP), acusado da morte de Valerie Mack, uma acompanhante de luxo que foi encontrada morta em 2000, aos 24 anos, apesar de a identidade só ter sido confirmada em 2020. Heuermann já se declarou inocente desta morte, tal como tinha feito em relação às restantes.

Parte dos restos mortais de Mack foram descobertos inicialmente pelas autoridades em Manorville, também no estado de Nova Iorque. Uma década depois, mais restos mortais foram encontrados em Gilgo Beach, a cerca de 80 quilómetros de distância.

O procurador do Condado de Suffolk, Ray Tierney, disse, citado pela AP, que “as vidas destas mulheres importam”. Gloria Allred, advogada que representa as famílias de quatro mulheres assassinadas, afirmou que “elas fazem falta todos os dias para aqueles que as conheceram e que tinham um forte vínculo com elas”.

Por sua vez, o advogado de Heuermann contestou as provas apresentadas na morte de Mack. Michael Brown afirma que a tecnologia de ADN utilizada para relacionar as vítimas, entre as quais Valerie Mack, a Heuermann nunca foi considerada confiável num caso judicial em Nova Iorque.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O advogado do serial killer também argumentou que o gabinete do procurador ainda não apresentou provas de que o ADN de alguma vítima foi encontrado na casa de Heuermann. “Há algo um pouco estranho nessas alegações. Algo que não parece certo”, disse Michael Brown.

A investigação do caso, que ficou conhecido como os assassinatos de Gilgo Beach, começou em 2010, quando as autoridades encontraram vários conjuntos de restos mortais humanos numa zona de mato perto de uma autoestrada.

Depois de vários anos de investigação, Rex Heuermann, residente em Long Island, foi preso em 13 de julho de 2023, sendo acusado de assassinar três mulheres. No início de 2024, foi acusado pela morte de outras três mulheres.

[Já saiu o primeiro episódio de “A Caça ao Estripador de Lisboa”, o novo podcast Plus do Observador que conta a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube.]

De acordo com a AP, em junho, as autoridades anunciaram que encontraram, em buscas à casa de Heuermann, “planos metódicos” dos crimes. Por exemplo, o homem nomeia Mill Road, uma estrada perto do local onde foram encontrado parte do cadáver de Valerie Mack, com o código “DS”, que os investigadores acreditam que significa dump site (local de despejo, em inglês).

Nas buscas à casa e ao escritório de Heuermann, as autoridades dizem também ter encontrado revistas e jornais antigos com artigos sobre os assassinatos e a investigação do caso.

O procurador Ray Tierney afirmou, esta terça-feira, que as provas apontam para a casa de Heuermann como o local no qual os crimes foram cometidos — na maioria dos casos, quando a sua família se encontrava fora de casa.

A ex-mulher de Heuermann, Asa Ellerup, disse, citada pela AP, que ainda não acredita que o ex-marido tenha sido capaz de cometer os crimes de que é acusado. Já os filhos do casal, agora adultos, disseram, também citados pela agência, que aguardam pelo desenvolvimento do processo “não importa quanto tempo leve ou quão difícil seja”.