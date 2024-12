Um homem, de 60 anos, e a companheira, de 62, foram detidos por suspeita de homicídio por omissão de auxílio à mãe do detido, no concelho de Setúbal, e vão aguardar julgamento em prisão preventiva, anunciou a polícia.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), a vítima, uma mulher de 98 anos, terá morrido na quinta-feira da semana passada, dia 12 de dezembro, “num quadro de grande sofrimento e de falta de cuidados mínimos de higiene, alimentação e saúde, por omissão consciente por parte dos suspeitos”.

O resultado da autópsia, que veio complementar o quadro verificado na inspeção do local, “determinou que a vítima, demente e totalmente dependente, viveu, ao longo dos últimos meses, com a cabeça do fémur partida“, adianta a PJ.

O comunicado acrescenta que a vítima estava acamada, “sem que os seus familiares cuidadores se preocupassem com o seu bem-estar, deixando-a de forma deliberada à sua sorte, cuja consequência foi a morte”.

Os dois detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.