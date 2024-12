O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu esta quinta-feira um inquérito aos incidentes ocorridos no túnel do Estádio do Dragão após o jogo entre FC Porto e Estrela da Amadora, da 14.ª jornada da I Liga.

De acordo com o mapa de castigos, ao qual a agência Lusa teve acesso, o órgão disciplinar federativo vai averiguar os factos observados entre elementos das duas equipas no final da partida de segunda-feira, que os ‘azuis e brancos’ venceram por 2-0.

Na conferência de imprensa posterior ao encontro, o treinador do Estrela da Amadora, José Faria, tinha denunciado uma “confusão enorme” no túnel de acesso aos balneários do recinto, onde, entre outras pessoas, surgiu o presidente do FC Porto, André Villas-Boas.

Os tricolores terminaram a partida em inferioridade numérica, devido à expulsão com duplo cartão amarelo de Danilo Veiga, aos 75 minutos, instantes antes de José Faria ter recebido vermelho direto por palavras dirigidas à equipa de arbitragem chefiada por Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O defesa-direito e o técnico da Estrela da Amadora foram suspensos por um jogo, enquanto o FC Porto foi alvo de uma repreensão e 1.938 euros de multa pelo atraso no início da segunda parte.

Além dos incidentes no túnel do Estádio do Dragão, o Conselho de Disciplina instaurou processos de inquérito ao empate entre Famalicão e FC Porto (1-1), em 7 de dezembro, da 13.ª ronda, e à derrota caseira do Farense frente ao Gil Vicente (1-0), no sábado, na abertura da 14.ª.

O clube azul e branco já tinha afirmado estar a colaborar com as autoridades policiais para a identificação dos autores de “comportamentos inapropriados” dirigidos em Vila Nova de Famalicão aos atletas e equipa técnica portista e aos jornalistas do Porto Canal.

No final desse jogo, a equipa foi recebida com palavras de insatisfação junto da bancada afeta aos adeptos do FC Porto, sendo que o treinador Vítor Bruno quase foi atingido por uma garrafa.

O outro inquérito deverá incidir nas críticas manifestadas em conferência de imprensa pelo presidente do Farense, João Rodrigues, à atuação da equipa de arbitragem liderada por Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo, após a derrota dos algarvios com o Gil Vicente.