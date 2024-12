O Estado moçambicano investiu em 2023 quase 82.791 milhões de meticais (1.249 milhões de euros) no setor da Educação e Desenvolvimento Humano, nomeadamente na contratação de mais de 5.000 professores, segundo dados oficiais.

De acordo com o relatório Conta Cidadão 2023, do Ministério da Economia e Finanças, a que a Lusa teve esta quinta-feira acesso, esse investimento foi feito “no quadro da expansão dos serviços e melhoria da qualidade de ensino que responda às necessidades do desenvolvimento humano”, tendo sido contratados 3.794 professores do ensino primário, “o correspondente a 100% do plano, beneficiando mais de 24.816 alunos”.

Ainda nesta área foram contratados no ano passado 1.361 professores do ensino secundário, beneficiando cerca de 74.855 alunos, segundo o mesmo relatório.

De acordo com o documento, o Estado moçambicano investiu em 2023 praticamente 194.221 milhões de meticais (2.929 milhões de euros) nos denominados “Compromissos Setoriais, Setores Estruturantes e Outros Setores Sociais”, correspondente a 99,9% do Orçamento anual, sendo a Educação e Desenvolvimento Humano a maior fatia, seguindo-se a Saúde, com 52.498 milhões de meticais (792 milhões de euros).

A Conta Cidadão, documento que teve relativamente a 2023 a oitava edição, sintetiza os resultados globais relacionados ao exercício económico para “garantir a participação de todos os setores da sociedade civil no acompanhamento da gestão de finanças públicas”, segundo o Ministério da Economia e Finanças.

O Orçamento do Estado de Moçambique para 2023 foi aprovado prevendo um total de despesas e receitas de 472.122 milhões de meticais (7.123 milhões de euros), tendo sido arrecadados recursos no valor total de 458.411 milhões de meticais (6.916 milhões de euros), dos quais 68,4% correspondem a recursos internos e 31,6% a recursos externos, acrescenta o documento.