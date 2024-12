Pedra gravada com os Dez Mandamentos vendida por 5 milhões de dólares em leilão

Datada de entre 300 e 800 d.C., mármore com Dez Mandamentos serviu de pavimento durante muitos anos. Agora a peça foi leiloada por 5 milhões de dólares, mais do dobro do valor estimado pela leiloeira.