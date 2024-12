A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal anunciou esta quinta-feira a detenção de um jovem de 18 anos suspeito do homicídio de um homem, de 47, ocorrido em 22 de julho, em Almada, no distrito de Setúbal.

A PJ informou, em comunicado, que o detido, juntamente com outro indivíduo, agrediu a vítima com pontapés e socos com grande violência, na cabeça e na zona abdominal, alegadamente para recuperar um telemóvel que lhe tinha sido furtado.

“Assim que o telemóvel é recuperado, os dois homens colocaram-se em fuga, abandonando a vítima à sua sorte”, lê-se na nota, segundo a qual a detenção do suspeito foi efetuada com a colaboração da PJ de Aveiro.

A nota revela ainda que a vítima foi agredida na via pública, em Almada, e que foi transportada de imediato para uma unidade hospitalar, onde veio a morrer devido às agressões infligidas.

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.