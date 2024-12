Um antigo dormitório da CP junto a uma estação ferroviária do Barreiro, no distrito de Setúbal, vai reabrir brevemente como um hostel, no âmbito de uma aposta no turismo no concelho, segundo o vice-presidente do município.

Rui Braga, que tutela a Gestão Territorial e o Desenvolvimento Económico, referiu, em declarações à Lusa, que o edifício, junto à denominada estação Barreiro A, está ser reabilitado para ter 10 quartos e um espaço dedicado à restauração, estando prevista a abertura para janeiro de 2025.

Em 2018 foi realizada uma hasta pública para este projeto, da qual o vencedor foi Alexandre Pires, atual proprietário do dormitório e de outros estabelecimentos de restauração no Barreiro.

Este foi um dos edifícios requalificados na zona ferroviária, tal como o antigo armazém de víveres, propriedade municipal que atualmente funciona como a Casa da Cidadania e onde já estão ativos alguns serviços da autarquia, avançou Rui Braga.

“O armazém de víveres e o dormitório fazem parte de um património que o Barreiro herdou da sua História”, realçou o vereador.

Estes dois projetos surgiram de negociações entre a câmara e a Infraestruturas de Portugal (IP), prévias à aprovação do decreto-lei que em 2018 permitiu transferir para a gestão das autarquias património imobiliário público do Estado sem utilização.

Questionado sobre o estado do turismo no concelho, no distrito de Setúbal, Rui Braga referiu que o impacto do setor é “inexistente na economia local”.

“Não temos atividade hoteleira que sustente uma análise comparativa com outros anos”, afirmou.

O atual executivo, disse, tenta inverter este problema desde 2017, tendo várias propostas atualmente em andamento.

Destas propostas constam o projeto da Quinta do Braamcamp, onde o município pretende que seja construído um hotel, um hotel no terreno da Torralta, que está sob a gestão da autarquia e localizado ao lado da estação fluvial do Barreiro, e a criação de uma componente de alojamento turístico numa antiga estação ferroviária do concelho, gerida por um antigo dono do espaço lisboeta LxFactory.

Rui Braga adiantou também que, no primeiro trimestre de 2025, vai ser lançado um concurso público para a construção de um hotel com 7.000 metros quadrados, com aproximadamente 140 quartos, num terreno propriedade da autarquia, localizado na área da Quinta das Canas, com o objetivo de ter um operador privado da atividade turística a desenvolver trabalho no Barreiro.

“São as propostas que a cidade tem, que dependem da cidade, para que o turismo possa ser um assunto do qual podemos ter dados para comparar com os anos anteriores, e que possa ser relevante não só no emprego dos barreirenses como na criação de riqueza do concelho”, referiu.