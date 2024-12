O ex-basquetebolista norte-americano Dennis Rodman pediu esta sexta-feira desculpas à filha Trinity Rodman, que o acusou de “não ter sido um pai” na quinta-feira, em declarações prestadas ao podcast Call Her Daddy.

Em resposta numa publicação na sua conta no Instagram, o pentacampeão da NBA e lenda do Detroit Pistons e do Chicago Bulls deixou uma mensagem direta à filha: “Desculpa, não fui o pai que querias que fosse, mas de qualquer forma eu tentei, vou continuar a tentar e nunca vou parar”.

Trinity Rodman, futebolista que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2024, foi a convidada do podcast Call Her Daddy, de Alex Cooper, onde afirmou que Dennis Rodman “não foi um pai”. “Talvez de sangue, mas nada mais”, assegurou.

A atleta norte-americana, que atualmente representa os Washington Spirit, disse ainda no mesmo talk show digital que, após o divórcio entre Dennis Rodman e Michelle Moyer em 2012, o ex-basquetebolista deixou de enviar dinheiro à filha e à ex-mulher, fazendo com que se vissem forçadas a viver num Ford Expedition por uma breve temporada.

Em 9 de novembro de 2021, uma publicação de Trinity no Instagram tornou-se viral. A jovem demonstrava esperanças de reatar relações com o pai, mas a futebolista afirma agora que, depois disso, houve apenas “silêncio total”. “Creio ter sido nesse momento que perdi quaisquer esperanças de alguma vez o ter de volta”, confessou.

Dennis Rodman referiu em entrevista à ESPN em 2019 que tem tido dificuldades em “quebrar este ciclo” na relação com a filha. “Nunca o fizeram comigo”, desabafou, em referência ao facto de ele próprio só ter tido a oportunidade de conhecer o seu pai nos finais dos seus 30 anos.