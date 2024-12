O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, assinala esta sexta-feira os 25 anos da transferência de administração de Macau de Portugal para a China e considera que os dois países “concretizaram uma parceria estratégica”.

Marcelo Rebelo de Sousa, que está em Cabo-Verde, publicou esta sexta-feira uma mensagem escrita no sítio oficial da Presidência da República na internet, dia em que se cumprem “os 25 anos da transferência da soberania de Macau para a República Popular da China”.

“Baseada na Declaração Conjunta Luso-Chinesa sobre o Futuro de Macau, de 1987, que estabeleceu os termos desta transferência e constituiu o princípio da construção de uma relação sólida e profícua entre Portugal e a República Popular da China, abriu um novo ciclo nas relações diplomáticas entre os dois Estados”, refere-se na nota.

Segundo o chefe de Estado português, os dois países têm-se “empenhado em garantir as melhores condições para a transição em Macau e concretizaram uma parceria estratégica entre Portugal e a China, assente num passado histórico comum, em benefício dos dois povos e das suas relações no século XXI”.

Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma visita de Estado à República Popular da China entre abril e maio de 2019, que começou em Pequim, onde foi recebido pelo Presidente Xi Jinping, passou por Xangai e terminou na Região Administrativa Especial de Macau.

Durante essa visita, as autoridades de Portugal e da China assinaram um memorando de entendimento que previa um novo patamar nas relações bilaterais: a passagem da parceria estabelecida em 2005 para um “diálogo estratégico”, com contactos políticos mais regulares.

Na sua passagem por Macau, de menos de 24 horas, o chefe de Estado português deixou a mensagem de que “a diferença” desta região administrativa especial é o que lhe dá valor, destacando a importância da presença da língua portuguesa, e disse ter falado desse tema com Xi Jinping.

“Quando se é igual a tudo o resto, o que é maior esmaga o que é mais pequeno. E a diferença significa o quê? Um cruzamento de culturas, de línguas, de tradições, de usos, de gastronomia. É essa a riqueza de Macau, e por isso aqui vem tanta gente e admira essa diferença de Macau, que tem de continuar”, defendeu.

O Presidente da República referiu que a língua portuguesa se tornou mais falada no território do que no tempo da administração portuguesa e manifestou a certeza de que assim permanecerá após 2049, independentemente da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, que vigora desde 1999.

Em dezembro de 2018, quando o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, visitou Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa sustentou que Macau “foi sempre um elo de ligação” e “nunca um motivo de separação ou desentendimento” entre os dois países, “por nunca ter sido uma possessão colonial, mas sim o resultado de um entendimento sereno que portugueses e chineses sempre souberam respeitar”.