O Ministério Público abriu um inquérito à morte de uma mulher com cerca de 70 anos que desapareceu e foi encontrada morta na doca de Viana do Castelo, revelou esta sexta-feira à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Confirma-se a instauração de inquérito, tendo sido determinada a realização da autópsia”, indicou a PGR, numa resposta escrita enviada a questões da Lusa.

O alerta para o desaparecimento da mulher foi dado pelas 19h47 de quinta-feira, revelou fonte dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.

Após a realização de buscas, o corpo da mulher foi detetado na água junto ao navio-museu Gil Eannes, acrescentou.

De acordo com o Jornal de Notícias, que cita o comandante da Capitania do Porto de Viana do Castelo, Serrano da Paz, tratava-se de uma utente com demência do Centro Social e Paroquial de Deão, que as autoridades estavam a procurar depois do grupo em que se encontrava numa visita às luzes de Natal ter dado pelo seu desaparecimento.

Na ocorrência estiveram elementos dos sapadores e voluntários de Viana do Castelo, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), da capitania e da Polícia Marítima.