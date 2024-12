As viagens entre os cinco concelhos do litoral alentejano e para Setúbal e Lisboa vão passar a custar 20 euros, a partir de 2025, com a redução para metade do preço máximo dos passes, foi hoje revelado.

Em comunicado, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) explicou que “o custo da vinheta mensal que permite circular nos cincos concelhos do litoral alentejano e viajar até Setúbal e Lisboa vai baixar de 40 para 20 euros” a partir de janeiro de 2025.

A decisão foi aprovada por unanimidade pelos presidentes de câmara dos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines, no distrito de Setúbal, e Odemira, no de Beja.

Segundo a CIMAL, esta redução permite “uma poupança de 240 euros anuais” aos utilizadores das carreiras rodoviárias neste território, “bem como nas ligações em autocarro para Setúbal e Lisboa”.

A diminuição de 50% nos passes “será automática” para os passageiros que já utilizem o passe no valor de 40 euros, não sendo necessário realizar “qualquer outro procedimento”.

Já “os utilizadores do passe que não tenham aderido ainda à redução tarifária poderão fazê-lo preenchendo o formulário disponível na página www.cimal.pt”, explicou este organismo que, em 2019, assumiu a competência da Autoridade de Transportes do Alentejo Litoral.

“Esta decisão da CIMAL vem na sequência do investimento realizado nos transportes coletivos da região, iniciado com a fixação do preço máximo dos passes em 40 euros, quando esse valor ainda não era obrigatório, tal como sucedeu com a gratuitidade do transporte para estudantes”, lê-se no comunicado.

O presidente da CIMAL, Vítor Proença, citado no comunicado, disse que “a disponibilização de transporte público rodoviário” às populações da região, “a preços cada vez mais acessíveis, deverá continuar a fazer parte da aposta” da comunidade.

O objetivo passa por “proporcionar às pessoas um modo eficaz, confortável e económico de se deslocarem nos cinco concelhos que integram” a CIMAL, acrescentou o também presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

De acordo com o autarca, “o próximo passo deverá ser o recurso a novas tecnologias para facultar informação em tempo real aos utentes dos Transportes do Alentejo Litoral”, bem como a melhoria do “sistema tarifário”.

A CIMAL disponibiliza igualmente, desde 2023, transporte gratuito para as praias dos cinco concelhos, nos meses de julho e agosto.

Este transporte passou, este ano, a ser diário, ligando as sedes de concelho e outras freguesias a 12 praias da região.