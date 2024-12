A descoberta de uma suposta rede de prostituição no parlamento do Peru deu origem a um escândalo de “troca de sexo por votos”, que já está a ser investigado pela justiça. Segundo o The Guardian, o Ministério Público peruano abriu uma investigação a Jorge Torres Saravia, ex-assessor jurídico do Congresso do Peru, acusado de exploração sexual e de gerir uma rede de prostituição que se dedicava a “comprar votos” dos deputados em troca de sexo com prostitutas. Torres Saravia nega todas as acusações.

Na origem deste caso está uma outra investigação sobre o assassinato de Andrea Vidal, uma advogada de 27 anos que trabalhava no Congresso peruano, morta por “encomenda” quando seguia num táxi. As autoridades alegam que, em nome de Torres Saravia, Andrea Vidal contratou jovens mulheres para trabalhar no parlamento, em funções administrativas e de secretariado. Essas mulheres fariam parte da rede de prostituição gerida pelo ex-assessor.

Nas reações a este caso, Susel Paredes, deputada independente, citada pelo The Guardian, refere-se a “podridão dentro dos partidos políticos que hoje têm poder de contratar funcionários para o Congresso”.

Alvaro Henzler, líder da organização não-governamental peruana pró-democracia Transparencia, disse, também citado pelo jornal inglês, que, nos últimos anos, houve “uma perda acelerada dos padrões éticos e morais mínimos que qualquer detentor de um cargo público deveria ter”, o que “reflete o lamentável estado da democracia” peruana.

Estes acontecimentos ocorrem num contexto de agitação social no país sul-americano, com níveis elevados de criminalidade e muitos casos de “assassinatos encomendados”. Os níveis de aprovação e confiança dos peruanos no parlamento estão em mínimos históricos.

A presidente do Peru, Dina Boluarte, está a ser investigada, desde abril, por suspeitas de enriquecimento ilícito. Boluarte recusa qualquer ilegalidade.