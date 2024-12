O Produto Interno Bruto (PIB) angolano cresceu 5,5% no terceiro trimestre deste ano comparativamente ao período homólogo de 2023, e registou um crescimento trimestral de 2,94%, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola.

Segundo a Folha de Informação Rápida (FIR) referente às Contas Nacionais do terceiro trimestre de 2024, o valor relativo à evolução no terceiro trimestre relativamente ao segundo trimestre de 2024 (2,94%) leva em consideração a série com ajuste sazonal.

As principais atividades que contribuíram positivamente para a variação do PIB no terceiro trimestre de 2024 em relação ao segundo trimestre foram a extração e refino de petróleo (0,43 pontos percentuais), comércio (0,4 p.p), pesca (0,3 p.p), extração de diamantes e outros mineiras (0,24 p.p) e correios e telecomunicações (0,12 p.p).

Os dados do INE referem que a variação acumulada positiva ao longo do no ano, em relação ao mesmo período de 2023, é atribuída fundamentalmente às atividades de extração de diamantes, minerais metálicos e outros (36,8%), transportes e armazenagem (14,1%), pesca (11,6%), eletricidade e água (7,0%), comércio (4,9%), outros serviços (4,6%), agropecuária (4,1%) e extração e refinação de petróleo (4,1%).

As atividades que mais contribuíram, em termos de participação, e constituíram fatores importantes para o desempenho da atividade no PIB no terceiro trimestre de 2024 foram extração e refinação de petróleo bruto e gás natural com um peso de 29,3%, comércio com 22,5%, agropecuária e silvicultura (11,4%), outros serviços (7,2%), produtos e indústria transformadora (8,6%) e pesca com 5,8%.