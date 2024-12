Em atualização

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta sexta-feira o Orçamento do Estado (OE) para 2025. “Como tinha prometido, o Presidente da República promulgou o OE para 2025, bem como as Grandes Opções do Plano, logo que chegaram ao Palácio de Belém”, lê-se na nota no site da Presidência da República.

O documento orçamental foi aprovado a 29 de novembro, em votação final global, como era esperado, com os votos a favor dos partidos da Aliança Democrática, CDS-PP e PSD, a abstenção do PS e os votos contra de Chega, Iniciativa Liberal, BE, PCP, Livre e PAN.