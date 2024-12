Uma nova análise científica com base num catálogo que regista dados mundiais fósseis de ossos e conchas defende que a vida surgiu há quase 2 mil milhões de anos.

O novo catálogo mostra as oscilações no número de espécies da vida antiga e permite saber como os animais evoluíram e se extinguiram nos últimos 500 milhões de anos.

O trabalho, cujos pormenores foram publicados na quinta-feira na revista Science, é uma análise de alta resolução da diversidade global do Proterozoico, entre 2,5 e 539 milhões de anos atrás, quando a vida (principalmente pequenos organismos e esponjas que não conseguiram desenvolver esqueletos minerais) deixou menos vestígios fósseis para estudo.

O registo foi feito pelo Instituto Politécnico da Universidade da Virgínia e realizado em colaboração com investigadores das academias de ciências russa e chinesa, e das universidades da Califórnia em Santa Barbara, Princeton, Missouri e Califórnia Riverside.

A equipa analisou especificamente os registos de antigos eucariotas marinhos, organismos cujas células contêm um núcleo.

Os primeiros eucariotas evoluíram mais tarde para os organismos multicelulares a que se atribui o início de uma nova era de vida na Terra: animais, plantas e fungos.

“Esta é a análise mais completa e atualizada deste período até à data e, mais importante ainda, utilizámos um programa de correlação gráfica que nos permitiu obter uma maior resolução temporal”, explica um investigador.

A nova análise revela que, embora as espécies antigas tenham evoluído mais lentamente e durado mais tempo, o ritmo da evolução acelerou após as glaciações globais.

O estudo conclui que os primeiros eucariotas surgiram há não mais de 1,8 mil milhões de anos e evoluíram gradualmente até atingirem um nível estável de diversidade entre cerca de 1,45 mil milhões e 720 milhões de anos, um período conhecido como “mil milhões aborrecidos”, em que as taxas de renovação das espécies eram notavelmente baixas.

Segundo o estudo, é possível que as espécies eucarióticas tenham evoluído mais lentamente e durado mais tempo do que as espécies posteriores.

Depois, uma espiral de temperaturas decrescentes selou o planeta em gelo pelo menos duas vezes entre 720 milhões e 635 milhões de anos atrás. Quando o gelo descongelou, a atividade evolutiva acelerou e as coisas deixaram de ser aborrecidas.

“As eras glaciares foram um fator importante que reiniciou o caminho evolutivo em termos de diversidade e dinâmica. Observámos uma rápida renovação das espécies eucarióticas imediatamente após a idade do gelo. Esta é uma descoberta importante”, explica.

Estes padrões levantam muitas questões interessantes, tais como a razão pela qual a evolução eucariótica foi lenta durante os “mil milhões de aborrecimentos”, que factores impulsionaram o ritmo da evolução após as eras glaciais ou se foi uma corrida ao armamento evolutiva entre organismos que levou as criaturas a evoluir rapidamente.

Os autores acreditam que, no futuro, os cientistas poderão utilizar este novo registo para responder a todas estas questões e compreender melhor a complexa interação da vida na Terra e da própria Terra.