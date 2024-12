A Capitania do Porto do Funchal prolongou este sábado os avisos de vento e agitação marítima fortes, até às 6h de domingo, recomendando à comunidade marítima e à população em geral a adoção precauções.

A capitania indica, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que o vento soprará de nordeste “fresco a muito fresco, aumentando para muito fresco a forte a partir da tarde”.

A ondulação na costa norte poderá chegar aos quatro metros, enquanto na zona sul não deverá ultrapassar os 2,5 metros.

Entre as recomendações, a Capitania do Porto do Funchal destaca a necessidade de reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, e não praticar pesca lúdica junto às falésias e zonas de arriba.

O IPMA colocou todo o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido ao vento forte até segunda-feira.