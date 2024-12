O grupo Luz Saúde comprou unidades de saúde no Algarve, Lisboa, Porto e Covilhã, segundo informação aos trabalhadores a que a Lusa teve acesso, que não indica os valores do negócio.

Na informação interna, a Luz Saúde informou que fez um acordo com o fundo C2 MedCapital e passou a controlar novas unidades hospitalares no Algarve (um hospital e cinco clínicas), na Covilhã (um hospital ainda em construção) e em Lisboa e Porto (Centro do Bebé).

A Luz Saúde diz que com este negócio chega, pela primeira vez, à região do Algarve.

Considera ainda que com este portefólio de unidades, que tem um volume de negócios superior a 25 milhões de euros, “aumenta o potencial de sinergias assistenciais dentro da rede Hospital da Luz, nomeadamente com o alargamento da atividade de saúde a toda a região sul do país”.

Este acordo entre a Luz Saúde e o C2 MedCapital está condicionado desde logo à luz verde da Autoridade da Concorrência, pelo que a previsão é que esteja concluído até ao final do primeiro trimestre de 2025.

A Luz Saúde é detida pela Fidelidade que, por sua vez, é detida maioritariamente pelo grupo chinês Fosun International.