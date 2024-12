Pelo menos 38 pessoas morreram e mais cem foram dadas como desaparecidas no naufrágio de um ‘ferry’ sobrelotado no rio Burisa, na República Democrática do Congo, na sexta-feira à noite, de acordo com as autoridades locais e várias testemunhas.

Segundo a agência Associated Press (AP), vinte pessoas foram resgatadas com vida no naufrágio, que aconteceu dias depois de um outro barco se ter afundado no mesmo país, matando 25 pessoas.

O ‘ferry’ deslocava-se no nordeste da República Congo, e os passageiros eram sobretudo comerciantes que regressavam a casa para passarem o Natal, de acordo com fontes locais.

Um residente de Ingende, cidade perto do local do acidente, contou à AP que seguiam no ‘ferry’ “mais de 400 pessoas, pelo que há razões para acreditar que há mais mortos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As autoridades congolesas alertam frequentemente para a sobrelotação dos barcos e já prometeram punir aqueles que violem as medidas de segurança no transporte aquático.

Pelo menos 78 pessoas morreram, em outubro, quando um barco sobrelotado se afundou no leste do país, e 80 perderam a vida num acidente semelhante perto de Kinshasa, em junho.

O naufrágio de barcos sobrelotados tem vindo a tornar-se cada vez mais frequente neste país da África Central, à medida que mais pessoas vão trocando as poucas estradas disponíveis pelos rios, viajando em embarcações de madeira que se desintegram com o peso dos passageiros e dos seus bens.

As estradas são frequentemente palco de confrontos entre as forças de segurança congolesas e os rebeldes, que por vezes bloqueiam as principais vias do país.