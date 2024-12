O treinador César Peixoto afirmou esta sexta-feira que o Moreirense quer voltar a vencer o FC Porto, apesar de reconhecer que “um ponto seria bom” no desafio de sábado da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Depois da vitória sobre os dragões para a quinta eliminatória da Taça de Portugal (2-1), em 24 de novembro, o técnico de 44 anos quer repetir o feito para o campeonato, apesar de reconhecer que é difícil ganhar duas vezes em menos de um mês à formação azul e branca, crónica candidata ao título nacional.

“Quem joga para empatar normalmente perde. O FC Porto é superior. É difícil ganhar-lhes duas vezes, mas também era difícil empatar com o Benfica, num jogo em que merecíamos ganhar (1-1), vencer o Sporting (2-1) e também o FC Porto. Temos de acreditar no fator ‘casa’. Vamos lutar pelos três pontos, sabendo que o FC Porto é melhor. Um ponto seria bom, três melhor. Nunca poderia cumprir uma semana de trabalho para jogar para o empate”, disse.

Na antecâmara do desafio marcado para as 20h30, na vila de Moreira de Cónegos, o “timoneiro” realçou que os minhotos precisam de “ser humildes e organizados”, de “saber sofrer em alguns momentos” e de “ter alma”, mas também qualidade para manter a bola e “ferir o FC Porto” na hora de atacar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Disposto a manter a invencibilidade caseira, o Moreirense quer também retificar a exibição da jornada anterior, no reduto do Nacional (derrota por 1-0), numa partida em que até esteve “organizado sem bola”, com “bons timings de pressão”, mas desinspirado com ela.

“Com bola, falhámos posicionamentos e tivemos pouca confiança. Tivemos muitos erros técnicos, com muitas falhas de passes sem oposição. O estado do relvado e o vento não ajudaram. A equipa até está com confiança. Vamos precisar dela para criar ligação entre os jogadores”, frisou.

César Peixoto referiu ainda que a equipa do concelho de Guimarães tem de “ser combativa” e de saber “aproveitar os espaços” para voltar a impor-se a um oponente que, a seu ver, está “mais objetivo e consistente” face ao mês anterior, quando foi eliminado da prova rainha.

“Tem mais ataque à profundidade do que tinha. Quer chegar mais rapidamente à baliza adversária. O Otávio entrou na equipa para dar mais agressividade. O Samu tem agora mais movimentos de profundidade. O FC Porto está mais confiante com bola. Sabemos que tem muita qualidade individual, mas vamos à luta”, observou.

O Moreirense, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com 20 pontos, recebe o FC Porto, terceiro, com 34, em partida agendada para as 20h30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.