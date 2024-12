É a mais recente novidade sobre a futura administração de Donald Trump. Mark Burnett, o criador do reality show The Apprentice, o programa que popularizou o agora Presidente eleito dos Estados Unidos, foi escolhido para enviado especial do Reino Unido.

“É uma grande honra para mim nomear Mark Burnett como Enviado Especial para o Reino Unido. Com uma carreira distinta em produção televisiva e negócios, Mark traz uma mistura única de perspicácia diplomática e reconhecimento internacional para esta importante função”, escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

Mark Burnett, de 64 anos, nasceu em Londres, mas desde então recebeu cidadania norte-americana. O Apprentice, o programa onde o magnata do imobiliário escolhia no final o concorrente com mais potencial para ser o seu “aprendiz” nos negócios, é uma das suas criações mais populares. O britânico também criou o Shark Tank e é produtor do The Voice e do reality show Survivor. Também liderou os estúdios de cinema e televisão MGM, antes da aquisição pela Amazon.

A posição que Mark Burnett vai ocupar na administração de Trump não existe atualmente, nota a Bloomberg. Os enviados especiais são geralmente designados para zonas mais problemáticas. É o caso do Médio Oriente ou da Ucrânia, que terão como enviados especiais respetivamente Steve Witkoff e Keith Kellogg. Não é claro, por isso, em que medida o seu papel será diferente do de Warren Stephens, escolhido para embaixador do Reino Unido, acrescenta o jornal Politico.

Segundo o Presidente eleito, Burnett “vai trabalhar para melhorar as relações diplomáticas, focando-se nas áreas de mútuo interesse, incluindo comércio, oportunidades de investimento e trocas culturais.”