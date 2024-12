Roberto Martínez, pai do selecionador nacional, morreu este domingo aos 91 anos na cidade espanhola de Balaguer, na Catalunha. A informação foi avançada esta tarde pela Federação através de uma nota oficial.

“Também chamado Roberto, foi uma figura marcante na vida do treinador, tanto no plano pessoal como profissional. Antigo jogador do Saragoça, Roberto Martínez foi sempre um exemplo e uma referência para o filho. Em entrevistas, o selecionador nacional recordou a influência do pai na sua vida e carreira: ‘O meu pai era uma força da natureza. Jogou até aos 43 anos e sempre me motivou a enfrentar desafios. Foi uma inspiração'”, recordou o texto publicado nas plataformas da FPF este domingo.

Uma das máximas do pai que marcou Roberto Martínez ao longo da vida foi ‘Não me digas o que está errado, diz-me como vais resolver.” Um ensinamento que o treinador aplica na vida.

“Neste momento de profunda dor, envio a Roberto Martínez e à sua família as mais sinceras condolências. Seguramente a memória de seu pai, uma verdadeira inspiração, irá continuar a guiá-lo e Roberto saberá sempre honrá-la”, destacou Fernando Gomes, presidente da Federação, numa mensagem à família.