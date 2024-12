O deputado único do Bloco de Esquerda nos Açores considerou esta segunda-feira haver uma “enorme falta” de informação sobre a privatização da Azores Airlines e do ‘handling’ do grupo SATA e solicitou informações do Governo Regional.

À saída de uma audiência com o SITAVA – Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, na delegação da ilha de São Miguel da Assembleia Legislativa dos Açores, António Lima afirmou que existe uma “enorme falta de informação sobre o ponto de situação destes processos”.

De acordo com o parlamentar, o processo de privatização da Azores Airlines “tem sido marcado por uma enorme confusão e opacidade”.

“A confusão está à vista, o Governo Regional cancelou o processo, retomou o processo, o presidente do Governo Regional diz que não está par, que quem está a tratar é a administração, o que é incompreensível porque o executivo é o acionista, representa os açorianos”, afirmou António Lima.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O também líder do Bloco nos Açores frisou que “quem irá assinar qualquer venda é o Governo Regional”, sendo que o presidente do Governo Regional “não se pode demitir da sua responsabilidade e deve estar à frente desse processo e comunicar o que está a fazer”.

O dirigente do Bloco sugeriu, a propósito das mensagens festivas tradicionais nesta altura do ano, que o presidente do Governo Regional “deveria aproveitar para dizer aos açorianos e aos trabalhadores em geral em que ponto é que está a privatização da Azores Airlines”.

O deputado questionou como é que, “depois de 453 milhões de euros em ajudas públicas do orçamento dos Açores, a SATA irá terminar 2024 com prejuízos de cerca de 200 milhões de euros”.

O Bloco declarou, por outro lado, que sobre o processo de renovação da frota da Sata Air Açores “nada se sabe e sabe-se que é urgente, fundamental, para garantir a mobilidade dos açorianos interilhas”

A 13 de dezembro, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, confirmou que a SATA e o consórcio Newtour/MS Aviation estão a negociar a privatização da Azores Airlines e adiantou que a região vai assumir a dívida da companhia aérea.

Em entrevista à RTP e Antena 1 dos Açores, José Manuel Bolieiro garantiu que o executivo açoriano “não está envolvido em negociações algumas”, mas confirmou que a administração da SATA está a negociar com o único consórcio admitido no concurso de privatização da Azores Airlines.

“Primeira clarificação: nós queremos privatizar a Azores Airlines. Em segundo lugar, cumpriremos o que está estabelecido com a Comissão Europeia. Terceiro, o governo não se envolve em negociações porque essa é uma responsabilidade da administração da holding”, afirmou.

O presidente do Governo Regional também não afastou a possibilidade de existir um novo concurso para a venda da transportadora regional.

O Governo dos Açores anunciou, em 2 de maio, o cancelamento do concurso de privatização da Azores Airlines e o lançamento de um novo, alegando que a companhia estava avaliada em seis milhões de euros no início do processo e vale agora 20 milhões, negando que as reservas sobre o consórcio concorrente tenham pesado na decisão.