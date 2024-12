Em atualização

Duas pessoas morreram no seguimento do colapso de uma ponte entre os estados de Maranhão e Tocantins, no Brasil durante a tarde deste domingo. Oito pessoas continuam desaparecidas, segundo a proteção civil da cidade de Estreito, citada pelo G1.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o vão central da ponte terá cedido enquanto passavam três motas, três camiões e um carro. Entre os mortos está uma jovem de 25 anos, Alana, e um homem de 42, Marçon Gley Ferreira. Adicionalmente, os motoristas dos três camiões estão desaparecidos, juntamente com duas crianças, duas mulheres e um homem.

As operações de busca e salvamento foram interrompidas durante a noite, depois da proteção civil local ter sido informada que um dos camiões transportava ácido sulfúrico. A imprensa brasileira avança que as operações acabaram por ser retomadas entretanto, mas apenas com recurso a botes, sem mergulhadores na água.

Nas redes sociais, foram captados e partilhados vários vídeos no momento do desabamento. Numa das imagens, um vereador de Aguiarnópolis sublinhava aparentes falhas na ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, instantes antes de cair.

Momento exato da queda da ponte na cidade de Estreito no Maranhão, a ponte divide os estados TO-MA pic.twitter.com/3fXq4bM9tI — Super Flayan????⚫ (@theribbeirinho) December 22, 2024