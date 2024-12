O excedente orçamental está, no conjunto de 2024, nos 2,8% do PIB, anunciou o INE (Instituto Nacional de Estatística) em informação divulgada esta segunda-feira, 23 de dezembro.

A receita total cresceu, no conjunto dos três trimestre, 7,7%, sendo de 8,2% o crescimento das receitas arrecadadas com impostos sobre rendimento e património. Já os impostos sobre a produção e importação estão a subir 6,3% e as contribuições sociais 9,7%. Do lado da despesa e no conjunto do ano, o investimento está a subir 14,5%, para 4,75 mil milhões de euros. As despesas com pessoal sobem 8,8% para 21,6 mil milhões e as prestações sociais 9,2% para 36,6 mil milhões.

Considerando apenas o terceiro trimestre o saldo atingiu os 6% do PIB, ou seja, 4.344 milhões. A receita subiu 5,4% no terceiro trimestre, bem abaixo do aumento de 8,7% da despesa.

No terceiro trimestre o investimento subiu 24% em termos homólogos, para dois mil milhões, com as despesas de capital a aumentarem 9,3% para sete mil milhões de euros. A despesa corrente primária, que exclui os juros pagos, aumentou 7,8%.

Nos doze meses terminados em setembro, o saldo foi de 1%, menos 0,2 pontos percentuais que em junho.