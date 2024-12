A lista de profissões altamente qualificadas do novo regime fiscal para estrangeiros e emigrantes vai ser aumentada, estando prevista a publicação, nos próximos dias, das profissões e atividades reconhecidas pela AICEP e IAPMEI e consideradas relevantes pela economia nacional.

As profissões qualificadas e atividades económicas reconhecidas por aqueles dois organismos serão divulgadas em complemento à portaria publicada nesta segunda-feira no Diário da República, disse à Lusa fonte oficial do Ministério da Economia, salientando que nessas listas “estão contempladas profissões e atividades económicas com uma abrangência acrescida” face às que constam do diploma agora conhecido.

Em causa está o incentivo fiscal à investigação científica e inovação (IFICI+), que veio substituir o regime do residente não habitual (RNH), com a portaria divulgada esta segunda-feira a apontar oito profissões, nomeadamente diretor-geral e gestor executivo, de empresas, diretores de serviços administrativos e comerciais, diretores de produção e de serviços especializados, especialistas das ciências físicas, matemáticas, engenharias e técnicas afins, ‘designer’ de produto industrial ou de equipamento, médicos, professor dos ensinos universitário e superior e especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC).

Mas esta lista de oito profissões e atividades diz apenas respeito a uma parte do IFICI+, nomeadamente a que se aplica às empresas industriais e de serviços que exportem pelo menos 50% do seu volume de negócios, no exercício do início de funções ou em qualquer dos dois exercícios anteriores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O regime, porém, é mais vasto, abrangendo ainda postos de trabalho qualificados e membros de órgãos sociais, em entidades que exerçam atividades económicas reconhecidas pela AICEP ou pelo IAPMEI como sendo relevantes para a economia nacional, nomeadamente para a atração de investimento considerado produtivo e redução das assimetrias regionais.

Os postos de trabalho e membros de órgãos sociais de empresas classificadas como ‘startup’ ou as atividades de docência no ensino superior e investigação são também abrangidos pelo IFICI+.

A inscrição no regime é feita até ao dia 15 de janeiro do ano seguinte àquele a que os profissionais em causa se tornem residentes em Portugal. Porém, neste primeiro ano de operacionalização do IFICI+, as inscrições podem ser feitas até 15 de março, por quem se tenha tornado residente durante o ano de 2024.

O regime fiscal do IFICI+ permite aos profissionais abrangidos pagarem taxa de IRS de 20% sobre rendimentos de trabalho dependente e independente (categorias A e B).

Para beneficiarem o regime, os interessados não poderão ter tido residência fiscal em Portugal nos cinco anos anteriores à inscrição, nem beneficiar do RNH ou do Regressar (para ex-residentes que voltaram a Portugal).