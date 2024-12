O líder do PS, Pedro Nuno Santos, prometeu esta segunda-feira combater quem se aproveita das preocupações das pessoas ou usa o medo para “implementar uma agenda extremista”, defendendo diálogo e união em vez de intimidação e divisão.

Na mensagem de Natal e Ano Novo difundida nas redes sociais, Pedro Nuno Santos afirmou, quando se assinalam os 50 anos do 25 de Abril, que “o país sofreu transformações profundas” mas que o processo democrático é “por definição inacabado”.

“2025 é o primeiro dos próximos 50 anos que devemos aproveitar para corrigir o que fizemos menos bem e para responder às aspirações dos portugueses”, defendeu.

Nesta época especial, afirmamos os valores que nos unem todos os dias: solidariedade, igualdade, esperança e humanismo. Boas Festas e um bom ano para todos!#PartidoSocialista#AForçaDoProgresso pic.twitter.com/p0AEBsM7bP — Pedro Nuno Santos (@PNSpedronuno) December 23, 2024

Afirmando que “muito mudou” no país, o líder do PS ressalvou que “Portugal continua a ser uma comunidade nacional conhecida pelos valores da tolerância, da empatia, do humanismo”, considerando importante que, perante “os desafios sociais e económicos”, estes traços continuem a fazer parte do modo de vida do país.

“Sabemos que na política há sempre quem, de forma oportunista, se queira aproveitar das preocupações do povo. Há sempre quem queira usar o medo para fomentar o ódio e a insegurança para implementar uma agenda extremista”, condenou.

A promessa de Pedro Nuno Santos é combater “sempre esta forma de estar na política”.

“Onde outros apostam na intimidação, nós defenderemos o diálogo. Onde outros espalham a divisão, nós estaremos do lado da união. Onde outros semeiam o medo, nós lutaremos para dar confiança”, prometeu.

A confiança, segundo o líder do PS, é para que em Portugal seja “possível viver em segurança, em liberdade e com esperança”.

“A segurança não é apenas a segurança do nosso corpo ou da nossa propriedade, mas a segurança no emprego, na saúde, na educação, na habitação, na reforma. São estas diferentes faces da segurança que nos dão liberdade”, apontou.

A liberdade para defender ideias, um projeto de vida e perseguir sonhos “são as diferentes faces da liberdade” que permitem ter esperança, de acordo com Pedro Nuno Santos, deixando votos de bom Natal e um feliz Ano Novo.