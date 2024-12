A rede de autocarros Unir, que opera na Área Metropolitana do Porto (AMP), divulgou esta segunda-feira alterações à sua operação nos diferentes lotes durante o período do Natal e Ano Novo, segundo publicações na rede social Facebook.

De acordo com várias publicações no seu portal no Facebook, a rede Unir refere que no lote 1 (Norte Centro), referente aos concelhos de Matosinhos, Maia e Trofa, nos dias 24 [terça-feira] e 31 de dezembro, estará em operação a oferta de dia útil, mas as “circulações com início a partir das 18h e 5 não se realizam”.

Já nos dias 25 de dezembro [quarta-feira] e 1 de janeiro estará em vigor a oferta de domingos e feriados, mas as “circulações com início até às 7h55 e a partir das 21 horas não se realizam”, bem como as das linhas 5005 e 6313.

No lote 2 (Norte Nascente), referente aos concelhos de Gondomar, Valongo, Paredes e Santo Tirso, no dia 24 de dezembro a última circulação é feita às 18 horas e no dia 31 às 21 horas, e nas manhãs dos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro as primeiras circulações terão lugar às 10 horas.

Quanto ao lote 3 (Norte Poente), referente aos concelhos de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, nos dias 24 e 31 de dezembro estará em vigor a “oferta de todos os horários do calendário Fora de Aulas para partidas até às 16 horas (inclusive)”, mas não haverá serviço nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro.

Já relativamente ao lote 4 (Sul Poente), nos concelhos de Vila Nova de Gaia e Espinho, nos dia 24 de dezembro a última circulação será feita às 19 horas e no dia 25 estarão disponíveis as circulações “entre as 9 horas e as 19 horas”.

Por fim, quanto ao lote 5 (Sul Nascente), que diz respeito aos concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra, nos dias 24 e 31 de dezembro haverá a supressão de vários horários.

Em causa estão as circulações da linha 1410 no sentido São João da Madeira – Porto (Campanhã) às 20h15 e no sentido inverso às 21 horas, da linha 2026 no sentido São João da Madeira – Porto (Camélias) às 19h30 e 20h30 e no sentido inverso às 20h30 e 21h30, e da linha 2036 São João da Madeira – Ovar às 20h00 e no sentido inverso às 21:00.

Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro não haverá serviço no lote 5, de acordo com o comunicado pela rede Unir.

Na sexta-feira, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) anunciou que ajustará o seu serviço durante os próximos dias, com horário especial até às 21 horas na véspera de Natal, seguido do serviço noturno e madrugada.

De acordo com um comunicado, na véspera de Natal “os autocarros vão manter o horário de Férias Escolares/Natal e sábados até às 18h30, passando para o horário especial com recolha progressiva das viaturas, até às 21 horas”.

Seguir-se-á o “serviço noturno até à 1 hora do dia 25 de dezembro, ajustado para assegurar ligações essenciais nos seis concelhos onde a STCP opera: Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo”, e entre as 1 hora e 6h30 operará a rede de madrugada, retomando o horário de domingos e feriados na manhã de dia 25, quarta-feira.

Já os elétricos “deixarão de circular a partir das 17h30 do dia 24 de dezembro, retomando a operação no dia 25 de dezembro, designadamente a linha 1 (Infante-Passeio Alegre), a partir das 14h00, e a linha 18 (Clérigos-Passeio Alegre), a partir das 14h15”.

Também o Metro do Porto anunciou que vai fechar mais cedo a circulação na véspera de Natal, cerca das 20 horas, e abrirá o serviço mais tarde no dia 25, pelas 9 horas.

No dia 24, as últimas partidas na linha A (azul) ocorrerão às 20h05 no sentido Estádio do Dragão e 20h11 no sentido Senhor de Matosinhos, na linha B (vermelha) às 20 horas (sentido Estádio do Dragão) e 20h01 (Póvoa de Varzim), na linha C (verde) às 20h13 (sentido Campanhã) e às 20h19 (sentido ISMAI), na linha D (amarela) às 20h02 (sentido Hospital São João) e às 20h09 (sentido Vila d’Este), na linha E (violeta) às 20h08 (sentido Aeroporto) e às 20h13 (sentido Estádio do Dragão) e na linha F (laranja) às 20h09 (sentido Senhora da Hora) e 20h24 (sentido Fânzeres).

Já no dia 25, a operação arranca na Linha Azul (A) pelas 9 horas no sentido Senhor de Matosinhos e 9h e 2 no sentido Estádio do Dragão, na linha Vermelha (B) pelas 08h36 no sentido Estádio do Dragão e 9h3 Póvoa de Varzim, na linha Verde (C) às 8h44 no sentido ISMAI e 8h51 para Campanhã, na linha Amarela (D) às 9 horas nos dois sentidos Vila d’Este e Hospital São João, na linha Violeta (E) às 9 horas e 06 no sentido Aeroporto e 9h10 para o Estádio do Dragão e na linha Laranja (F) às 8h52 no sentido Fânzeres e às 9 horas e 7 para a Senhora da Hora.