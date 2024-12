Donald Trump, o Presidente eleito dos Estados Unidos da América, procurou afastar as sugestões de que está a ser ultrapassado pelo seu aliado Elon Musk, que ao longo da campanha eleitoral foi assumindo um papel de maior influência e assegurou um lugar na nova administração. “Não, ele não vai ser Presidente, isso posso dizer-vos”, disse Trump com um gargalhada num evento este domingo.

Trump falava em Phoenix, no estado de Arizona, o primeiro grande discurso desde as eleições de novembro. Durante mais de um hora, gabou-se de ter vencido o voto popular, elogiou as suas escolhas para a nova administração e delineou várias metas para o próximo mandato. No final reservou espaço para sublinhar que Musk não pode chefiar o país.

“Estou seguro. Sabem porquê? Ele não pode ser [Presidente]. Não nasceu neste país”, afirmou, citado pelo jornal Politico, sobre o aliado, que nasceu na África do Sul. Trump acrescentou que gosta de rodear-se de “pessoas inteligentes” e que Musk é um “bom tipo”.

As declarações surgem depois de uma semana em que o Presidente eleito conseguiu com a ajuda do bilionário, que vai liderar o novo Departamento de Eficácia Governamental, pôr um travão a um primeiro acordo bipartidário do orçamento do Congresso, quase levando à paralisação da máquina federal por falta de financiamento. O Congresso, ainda assim, acabaria aprovar um outro acordo que rejeitava algumas exigências de Trump e evitar o shutdown.

Nas mãos dos democratas, o papel que o dono da Tesla e da rede social X tem assumido é uma arma de arremesso contra Donald Trump. O argumento é que Musk, que doou mais de 260 milhões de dólares em apoio à campanha eleitoral dos republicanos, está a ultrapassar o Presidente eleito. Um vídeo publicado nas redes sociais do Lincoln Project, uma organização criada por membros do partido republicano que se opõem a Trump, pretende defender isso mesmo. “Saudamos o vice- Presidente Trump”, começa o vídeo, descrevendo Musk como o Presidente: “Elon é mais inteligente, mais rico, mais carismático, dono de uma rede social com mais sucesso”, ouve-se.

Everyone knows who is actually running this show. pic.twitter.com/rssBXAXfKJ — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) December 22, 2024

No discurso em Phoenix, Trump tentou cortar com este tipo de comentários. “Todos as brincadeiras, e a nova é que ‘o Presidente Trump cedeu a Presidência a Elon Musk’. Não, não. Isso não vai acontecer”, garantiu.