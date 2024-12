Os hábitos televisivos de Natal estão a mudar e, vale a pena dizê-lo, a programação das estações continua igual a si mesma. Será bom para uns, estranho para outros. Contudo, ainda acontecem boas estreias de filmes nos dias 24 e 25 de dezembro e a RTP2 mantém uma boa programação infantil ao longo dos dias, com a transmissão de alguns clássicos.

O streaming é hoje uma opção popular e só precisa de abrir uma das plataformas para ser inundado por sugestões de filmes, especiais ou séries sobre ou (mais ou menos) inspiradas pelo Natal (também as há). Se passa o dia 26 a descansar dos dias anteriores, lembre-se que é Boxing Day e há muita Premier League nos canais da DAZN, incluindo mais um jogo do Manchester United de Ruben Amorim às 17:30 contra os Wolves.

24 de dezembro

“Your Friend, Nate Bargatze” (Netflix)

Se está a precisar de um novo especial de humor pré-natalício, ou para a noite de Natal, este de Nata Bargatze pode ser uma boa fuga às responsabilidades de preparações de última hora com os ensinamentos de outro irresponsável. Se apreciar, há mais especiais do comediante para ver na Netflix.

“Os Crimes de Port Talbot” (Filmin)

Se gostou de Manhunt, também disponível no Filmin, há uma nova série a chegar à plataforma pelo mesmo autor, Marc Evans. Os Crimes de Port Talbot é inspirada em três assassinatos que aconteceram no País de Gales nos anos 1970. A série desloca-se entre essa década e trinta anos depois, quando novas técnicas criminais permitiram utilizar o ADN para descobrir o verdadeiro assassino.

RTP

A programação de Natal na RTP arranca com uma Festa de Natal em Óbidos apresentada por Vanessa Oliveira e José Carlos Malato, que começa às 10h00, é interrompida pelo Jornal da Tarde, e recomeça logo depois para continuar durante a tarde. À noite há o já habitual Circo de Natal, programação pré-gravada no Coliseu dos Recreios e com a presença de muitas caras conhecidas da estação.

RTP2

Uma boa programação infantil matinal — com menos rotação que outras propostas e com óbvia curadoria —, que se prolonga pela tarde, com a transmissão de A Ovelha Choné: O Voo Antes do Natal (16h26) e Smeds e Os Smoos logo a seguir. Às 17h27 há a Missa do Galo e às 22h32 pode começar a ver a série britânica Tom Jones.

SIC

Concorrência entre circos, é o que se espera: a SIC transmite à noite o 46.º Festival Internacional do Circo de Monte Carlo (21h35) e segue imperdoável na escolha de filmes: O Amor Acontece (00h30) e Um Natal de Loucos (03h10).

TVI

Será que alguém se esqueceu-se que é véspera de Natal e programou três blocos dedicados ao Secret Story, dois ao final da tarde e um de noite? Provavelmente não, bem pelo contrário: os blocos estão na grelha precisamente porque é Natal. E pelo meio, há as notícias e um especial de Congela.

25 de dezembro

Kansas Chiefs — Pittsburgh Steelers (18h00, Netflix)

Baltimore Ravens — Houston Texans (21h30, Netflix)

Os jogos de Natal não são incomuns na NFL, o que é incomum são as transmissões dos jogos por uma plataforma de streaming para todo o mundo todo. A Netflix quer ir ao pote e faz uma experiência este ano com a transmissão dos dois primeiros jogos da penúltima jornada da época regular. É um “a ver se resulta” e, para isso, há um isco, Beyoncé a atuar no intervalo do jogo das 21h30. Pode ser que atraia uma nova audiência, pode ser que crie uma nova fornada de pessoas na Europa que começam a explicar os seus hábitos pouco saudáveis para ver jogos que terminam perto das 4h30 aos dias da semana.

RTP

Pode confiar que vai ter mais circo! A tarde começa com o Circo de Natal logo a seguir ao Jornal da Tarde e continua com o 30.º Festival Internacional do Circo de Massy. Às 21h16 há a Gala de Natal do The Voice Portugal, que não é circo, mas também é uma montra de talentos.

RTP2

Além de poder continuar a ver Tom Jones à noite, a RTP2 também prossegue com uma mui recomendável programação infantil no dia de Natal. A ver: A Filha do Grufalão (08h16), O Caracol à Boleia na Cauda da Baleia (15h42) e Mavka, A Alma da Floresta (16h09).

SIC

Muitos filmes para ver durante a tarde, Mínimos: A Ascensão de Gru (14h05), Sozinho Em Casa 4 (15h25) e Aladdin (17h15). De noite, uma estreia da casa, Podia Ter Esperado por Agosto, o filme realizado e protagonizado por César Mourão.

TVI

A tarde será passada com Manuel Luís Goucha e o seu programa Funtástico, numa edição especial Natal Funtástico (naturalmente). À noite, além de um episódio de A Fazenda, pode ver a sequela de Top Gun, Maverick. Tom Cruise nunca deixará de ter algo de natalício, convenhamos.

26 de dezembro

“Squid Game”, temporada 2 (Netflix)

A Netflix quer ganhar o campeonato das audiências do streaming do final do ano e não está para menos, estreia um dos regressos mais aguardados deste ano, a segunda temporada do furacão que passou por nós em 2022. Como todas as séries que nascem de um propósito muito concreto, a segunda temporada de Squid Game passa alguma parte do seu tempo a justificar porque é que, e como é que, o protagonista volta a entrar no jogo. Envolve de imediato e traz uma nova camada a tudo isto. E, sim, estão todos prontos para morrer outra vez por muito, muito dinheiro.

“End Of Summer” (SkyShowtime)

Uma das maiores febres dos últimos anos são as séries policiais/criminais nórdicas, por isso não é de espantar que uma das últimas estreias do ano do SkyShowtime seja uma série dentro do género, com boa presença nesta plataforma. Este envolve o desaparecimento de um irmão aos cinco anos, a meio dos 1980s, e muita consulta de terapia vinte e tal anos depois. A grande questão é: será que a procura da irmã pelo irmão se alinha com os interesses da família?