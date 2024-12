O V Encontro Virtual de Escritores Lusófonos vai realizar-se na Venezuela entre 26 e 30 de dezembro, reunindo cinco figuras literárias lusófonas, e assinalar o quinto centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões.

“Queremos mostrar mais uma vez ao público venezuelano que a lusofonia não é apenas uma questão portuguesa, é um elo muito importante que une Portugal a um conjunto de países e territórios que partilham a sua língua”, explica o coordenador do Ensino da Língua Portuguesa na Venezuela em um comunicado divulgado esta terça-feira em Caracas.

Rainer Sousa salienta que “tanto se fala português num elegante café de Lisboa como nas profundezas da selva amazónica, como nas vastas savanas africanas ou nas movimentadas ruas de Macau, no sul da China”.

“A mesma língua pode exprimir realidades e ‘mundos’ diferentes, possibilitando aos escritores darem-se a conhecer na Venezuela, um país de língua espanhola”, refere.

O encontro encerra a agenda cultural de 2024 e proporciona ao público, segundo os organizadores, a oportunidade de participar em conversas e entrevistas com figuras literárias de relevo, reunindo não só a comunidade luso-venezuelana, mas também 13 mil alunos de português em mais de 50 instituições de ensino locais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É organizado pela Coordenação do Ensino de Português na Venezuela e conta com o apoio da Embaixada de Portugal em Caracas, do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, do Festival Literário Flipoços, no Brasil, do Hotel Montaña Suites e do jornal Correio de Venezuela.

O encontro abrirá com uma homenagem a Camões na quinta-feira, 26 de dezembro, com a intervenção do Doutor Hélio Alves, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, atual Diretor do Centro de Estudos Comparatistas e destacado investigador das literaturas europeias do Renascimento e do início da Modernidade, sendo “uma das maiores autoridades em Portugal no estudo e investigação da obra de Camões”.

Na sexta-feira, 27 de dezembro, terá lugar um diálogo com a psicanalista, professora e escritora brasileira Samantha Buglione.

A convidada do encontro de sábado, dia 28, será a escritora portuguesa Cristina Drios e o escritor angolano João Melo, membro fundador da União dos Escritores Angolanos e da Academia Angolana de Letras e Ciências Sociais, será o escritor convidado do domingo, dia 29.

Na segunda-feira, dia 30, é a vez de Vera Duarte, escritora cabo-verdiana, licenciada em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e uma referência literária no seu país.

As palestras e entrevistas com cada escritor vão ser transmitidas nas datas indicadas, pelas 18:00 horas de Caracas (22:00 horas de Lisboa), através dos canais de YouTube da Coordenação para o Ensino do Português na Venezuela (Cepe Vzla) e do semanário de expressão portuguesa Correio da Venezuela, bem como através das contas de Facebook e Instagram destas organizações.

O Encontro Virtual de Escritores Lusófonos, segundo o coordenador do Ensino de Língua Portuguesa, surgiu durante a pandemia da covid-19, mantendo-se no seu formato virtual para que pessoas de diferentes partes do mundo possam conhecer novos escritores lusófonos e, por sua vez, divulgar o que está a ser feito pela língua portuguesa na Venezuela.