A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) decidiu abrir um processo administrativo “com solicitação de informações à PSP” sobre a operação que esta força policial desencadeou na quinta-feira na Rua do Benformoso, no Martim Moniz.

Em declarações ao Expresso, o inspetor-geral da Administração Interna, o juiz desembargador Pedro Figueiredo, indicou que até ao momento a IGAI “não recebeu qualquer queixa por abuso policial ou algo similar” sobre a operação, mas que ainda assim “por sua iniciativa” decidiu abrir o processo administrativo, “com solicitação de informações à PSP sobre a referida operação”.

Em causa está a operação que decorreu na quinta-feira em que dezenas de pessoas foram filmadas de pé, com as mãos encostadas à parede e ladeadas por vários elementos da Unidade Especial de Polícia, o que levantou críticas de vários partidos políticos. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu por sua vez que estas operações são importantes “para que haja visibilidade e proximidade no policiamento e fiscalidade de atividades ilícitas”.

A ação culminou com a detenção de uma pessoa de nacionalidade portuguesa e outra de nacionalidade marroquina. Foram apreendidos 435 euros, que se suspeita ser dinheiro proveniente de atividades ilícitas; sete bastões (de madeira e de ferro), 17 envelopes com fotos tipo passe; 3.435 euros em numerário, um passaporte e diversos documentos por suspeita de auxílio à imigração ilegal; 581 gramas de droga, possivelmente haxixe; uma arma branca com mais de 10 centímetro; e um telemóvel que constava como furtado.

A PSP garantiu, ao Observador, que a operação foi validada pelo Ministério Público.