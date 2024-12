Organização feminista retira prémio ao ator Justin Baldoni após queixa de Blake Lively

O ator Justin Baldoni viu-lhe ser retirado um prémio de solidariedade para com as mulheres que tinha recebido no início deste mês. A decisão foi anunciada esta segunda-feira depois de Blake Lively dar entrada com um processo civil em que acusa o ator, e o produtor Jamey Heath, de assédio sexual, retaliação e de uma campanha de difamação para a “enterrar”.

Justin Baldoni recebeu em Nova Iorque, a 9 de dezembro, o prémio atribuído pela “Vital Voices”, uma organização sem fins lucrativos que se foca no empoderamento feminino. A distinção celebra “homens notáveis que demonstraram coragem e compaixão na defesa das mulheres e das raparigas”. No Facebook, Baldoni mostrou-se “honrado” com o reconhecimento. “A minha esperança é que possamos ensinar aos nossos rapazes, enquanto ainda são jovens, que a vulnerabilidade é uma força, a sensibilidade é um super poder e a empatia torna-os poderosos”, escreveu.