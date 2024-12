Cerca de 387 migrantes chegaram esta quarta-feira, dia de Natal, ao porto de Los Cristianos, em Tenerife, e a Gran Canária e El Hierro, nas ilhas Canárias (Espanha), em sete embarcações precárias.

Segundo fontes do Resgate Marítimo citadas pela agência Efe, os resgates prosseguem, uma vez que um navio da guarda marítima se dirige a outra embarcação precária, a oitava, localizada a sul de Tenerife pelo avião Sasemar 103 e a ser escoltada para terra.

A sétima embarcação precária foi resgatada com 63 ocupantes a bordo.

As outras seis embarcações precárias, que chegaram às ilhas foram rebocadas e escoltadas. Os 324 ocupantes foram transferidos para embarcações de Salvamento Marítimo.

A primeira embarcação precária do dia de Natal foi resgatada por um navio de salvamento marítimo durante a madrugada desta quarta-feira e chegou por volta das 03h00, com 80 pessoas de origem subsaariana.

Segundo informações dos serviços de Saúde e Emergência, os ocupantes, todos homens, entre eles três menores, encontravam-se em aparente bom estado de saúde.

A segunda embarcação foi resgatada cerca de 18 quilómetros a sul das ilhas, e chegou ao porto com 75 pessoas, também de origem subsaariana, na sua maioria homens, incluindo 15 mulheres e oito menores de idade.

Segundo o relato dos migrantes, terão realizado a travessia durante quatro dias, desde Nuadibú, na Mauritânia, e a bordo navegavam pessoas oriundas do Senegal, Mali, Gâmbia e Guiné-Conacri.

A terceira embarcação precária foi também resgatada cerca de 18 quilómetros a sul das ilhas e chegou perto das 14:00, com 64 pessoas de origem subsaariana, entre elas 18 mulheres e um menor de idade, referiram os serviços de saúde e emergência.

Segundo esses migrantes, também teriam feito a viagem ao longo de quatro dias, desde Nuadibú, na Mauritânia.

Ao porto de Los Cristianos, na ilha de Tenerife, chegaram outros 40 migrantes, entre eles quatro mulheres e três menores, que foram resgatados por um navio da guarda marítima.

O resgate aconteceu depois dos seus tripulantes, por volta das 09:15, terem pedido ajuda pelo 112, sem que tivessem dado a sua localização exata.

Para o porto de Arguineguin, na Gran Canária, foi rebocada uma embarcação precária localizada a cerca de 18 quilómetros desse cais. Os ocupantes não puderam ser resgatados porque as condições do mar, com ondas de um metro e meio, tornaram desaconselhável o transbordo. Não foi indicado o número de migrantes que viajavam.

Uma outra embarcação precária, com 64 pessoas, quatro delas mulheres, já tinha sido escoltada até ao mesmo porto de Gran Canária, depois de terem sido avistados a cerca de 18 quilómetros do porto, segundo fontes do Salvamento Marítimo.