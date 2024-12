A capitania do Porto do Funchal emitiu esta quarta-feira avisos de vento forte e mau tempo para o arquipélago da Madeira, alertando para os cuidados de segurança a adotar.

Tendo por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a capitania indica que o vento irá soprar de este/sudeste “fresco a muito fresco, por vezes forte durante a manhã”.

A ondulação na costa norte poderá chegar aos 2,5 metros, enquanto na costa sul não deverá ser superior a dois metros.

No aviso de vento forte, em vigor até às 18h00 de quinta-feira, a autoridade regional alerta a comunidade marítima e a população em geral para as precauções de segurança a adotar.

A capitania recomenda o reforço, amarração e vigilância das embarcações atracadas e fundeadas e que sejam evitados passeios junto ao mar “ou em zonas expostas à agitação marítima”, como molhes de proteção dos portos, arribas ou praias.

“Não praticar a atividade de pesca lúdica, em especial junto das falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas” é outra das recomendações.

O aviso de mau tempo de sinal 6, também emitido, corresponde a vento entre 51 e 62 quilómetros por hora de qualquer direção.