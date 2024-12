Siga aqui o liveblog em que acompanhamos a guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano acusou o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, de realizar um ataque “desumano” no dia de Natal, lançando várias dezenas de mísseis e mais de 100 drones explosivos contra a Ucrânia.

“Putin escolheu conscientemente o Natal para o seu ataque. O que pode ser mais desumano?”, afirmou Volodymyr Zelensky no Telegram e no X esta quarta-feira.

“Mais de 50 mísseis” e vários drones foram abatidos, mas alguns ataques provocaram “cortes de eletricidade em várias regiões“, acrescentou o Presidente ucraniano.

Este “terror de Natal é a resposta de Putin aos que falaram de um ilusório ‘cessar-fogo de Natal'” entre Kiev e Moscovo, referiu, por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha.

O ataque causou a morte de, pelo menos, uma pessoa e deixou pelo menos seis feridos, segundo as autoridades.

Um dos mísseis russos lançados durante o ataque atravessou o espaço aéreo da Moldávia e da Roménia, disse o chefe da diplomacia ucraniana, acrescentando: este facto “recorda-nos que a Rússia não ameaça apenas a Ucrânia”, sublinhou na rede social X.

Every massive Russian strike requires time for preparation. It is never a spontaneous decision. It is a deliberate choice – not only of targets but also of timing and date.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2024