O vereador Paulo Silva vai ser o candidato do PSD à presidência da Câmara de Miranda do Corvo, nas eleições autárquicas de 2025, confirmou esta quinta-feira o próprio à agência Lusa.

“Sinto-me honrado e preparado para este grande desafio”, declarou Paulo Silva, que em 2021 encabeçou a lista e assumiu um dos três mandatos conquistados pela coligação Juntos por Miranda (PSD e PPM) no executivo municipal, ficando na oposição.

Gerente bancário e militante do PSD, de 59 anos, o candidato disse que pretende “trabalhar com dedicação e empenho” pelo desenvolvimento do concelho de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra.

“Falta apenas a aprovação dos órgãos distritais e nacionais do partido para oficializar uma candidatura que se prevê forte, na tentativa de recuperar a liderança do município mirandense“, afirmou, por sua vez, o presidente da Comissão Política Concelhia do partido, Carlos Rafael Pereira, num comunicado enviado à Lusa.

A escolha de Paulo Silva, “por unanimidade e aclamação”, para protagonizar a candidatura autárquica, em 2025, foi aprovada no domingo, “numa muito participada reunião plenária aberta a militantes e simpatizantes”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para o PSD local, o vereador “é a pessoa certa para liderar uma candidatura agregadora e mobilizadora de todos os mirandenses que ambicionam viver num concelho melhor, mais forte, dinâmico e desenvolvido, onde as pessoas possam ser mais felizes”.

“Ao longo dos últimos anos, Paulo Silva tem sido um profissional exemplar, um cidadão dedicado e um autarca de referência que sempre fez uma oposição responsável, atenta e determinada”, refere na nota, recordando que, nas eleições de 2021, ele ficou “a escassos votos de conseguir a vitória eleitoral”, que coube ao PS, com mais cerca de 300 sufrágios.

Paulo Fernando da Costa da Silva nasceu em Coimbra, em 1965, sendo o gerente da agência de Miranda do Corvo da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, desde 2007.

Desde 2005, exerceu vários cargos políticos, como eleito da Assembleia Municipal, líder da bancada do PSD e vereador, além de membro da Assembleia da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

A Câmara de Miranda do Corvo é presidida desde 2013 pelo socialista Miguel Baptista, que em 2025 conclui o terceiro mandato.