Hudson Meek, ator norte-americano de 16 anos, morreu na semana passada após ter caído de um veículo em andamento em Vestavia Hills, no Alabama.

O adolescente sofreu um traumatismo grave na queda, ocorrida no dia 19 de dezembro, tendo sido admitido no Hospital da Universidade de Alabama Birmingham. Acabaria por lá morrer, no dia 21, devido às lesões sofridas dois dias antes, de acordo com o Gabinete do Coroner de Jefferson, noticia a CNN.

“Os seus 16 anos na Terra foram demasiado curtos, mas ele alcançou imenso e tocou toda a gente com quem se cruzou”, lê-se numa publicação na sua página pessoal do Instagram.

Ficou conhecido por vários papéis de representação e de dobragem, particularmente em “Baby Driver — Alta Velocidade”, no qual interpretou uma versão mais jovem da personagem principal do filme de 2017. Em 2025, vão ser lançados filmes e séries em que Meek participou, de acordo com o seu obituário. No documento que anuncia que no sábado se celebrará o funeral, Meek é lembrado como um rapaz com “uma personalidade sem igual”, “confiante”, “espontâneo” e “convicto em relação às suas crenças”.

O departamento da polícia de Vestavia Hills, a localidade onde Meek residia, está a investigar as circunstâncias da morte do jovem de 16 anos.