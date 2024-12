Montenegro fez a tradicional mensagem de Natal: muitas lembranças do trabalho do executivo e votos, muitos votos, de melhoria futura. Menos tradicional foi a decisão do presidente da República de publicar um texto no mesmo dia em que o primeiro-ministro falava ao país.

Montenegro, o rural, está a irritar Marcelo e a baralhar-lhe as contas. Será que o PR e também a oposição estão a sofrer as consequências de terem subestimado Luís Montenegro?

