O romance de Salman Rushdie, Os Versículos Satânicos, regressou às livrarias na Índia, reporta o jornal The Guardian, um mês depois de um tribunal indiano ter levantado a proibição sobre a venda do livro, que vigorava há 36 anos.

Foi em 1998 que a mais célebre obra do autor anglo-indiano foi proibida pelo governo de Rajiv Gandhi um mês após a publicação, na sequência de o aiatolá Khomeini, então líder religioso do Irão, ter emitido uma fatwa (sentença de morte) ao escritor. Em causa estavam as caracterizações satíricas do profeta Maomé.

O romance, uma ficção inspirada na vida do profeta, provocou um aceso debate mundial sobre liberdade de expressão e foi banido não apenas na Índia, mas também no Paquistão, na África do Sul e em vários outros países muçulmanos por ser “blasfemo”. Valeu a Salman Rushdie o Prémio Whitbread e um lugar entre os finalistas do Prémio Booker desse ano, mas o escritor viu-se obrigado a viver na sombra durante nove anos, escrevendo sob o pseudónimo Joseph Anton. Com a cabeça a prémio e perseguido pelo fanatismo religioso islâmico, Rushdie só reemergiu em 1998 quando o Irão deixou oficialmente de apoiar a fatwa.

Foi uma mera questão burocrática que permitiu que Os Versículos Satânicos voltasse agora às livrarias indianas: a notificação original do governo que proibia a importação do livro está desaparecida. Em novembro, numa ação interposta por um leitor que desejava comprar o livro, o Supremo Tribunal de Deli decidiu: “Não temos outra opção a não ser presumir que essa notificação não existe”.

Em declarações ao jornal The Guardian, o gerente de uma livraria da cadeia Bahrisons Bookseller, em Nova Deli, diz que o livro “está a esgotar”. No entanto, o regresso de Os Versículos Satânicos não é consensual. Algumas organizações muçulmanas defendem a proibição do volume, argumentando que o romance “insulta” as crenças islâmicas e ameaça a harmonia social num país onde 14% da população é muçulmana, reporta o diário britânico.

Em Portugal, o livro é editado pela D. Quixote.