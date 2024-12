O presidente do Chega acusou esta quinta-feira o primeiro-ministro de “não viver nem ver o país como 99% dos portugueses o veem ou vivem”, em especial na área da segurança, mas também em matérias como impostos, pensões ou saúde.

Numa reação à mensagem de Natal de Luís Montenegro, André Ventura contestou a afirmação do primeiro-ministro de que Portugal é “um dos países mais seguros do mundo”, antevendo que os dados relativos ao próximo ano poderão vir a demonstrar esta posição.

“Ninguém ou quase ninguém em Portugal consegue ver esse país, consegue pensar que acorda num país seguro ou se deita num pais seguro”, afirmou.

Para o próximo ano, o líder do Chega deixou um voto que disse ser sincero: “A esperança que o Governo venha com um espírito novo para resolver problemas que se mantêm ou se agravaram no último ano”.

“No próximo ano — em que não sabemos se o Governo durará ou não, se o Orçamento será ou não aprovado –, mas podemos exigir um espírito novo e diferente do que se viu nesta mensagem Natal para que os portugueses tenham a mudança pela qual votaram”, apelou.

Ventura sublinhou que, com as eleições de 10 de março, Portugal teve “um Governo novo e uma maioria nova”, mas considerou que o espírito do executivo PSD/CDS-PP “parece ser o mesmo de António Costa”.