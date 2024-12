A GNR deteve esta sexta-feira, em Ponte de Lima, um homem de 65 anos por posse de várias armas e munições no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, por ameaça e coação.

Em comunicado enviado às redações, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, revelou que no decurso da operação os militares do posto de São Julião do Freixo, em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, realizaram duas buscas, uma domiciliária e uma em veículo.

A ação permitiu apreender uma arma de fogo de calibre 16 milímetros (mm), outra adaptada de calibre 8 mm e, uma terceira com estojo e carregador municiado com quatro munições, de calibre 6,35 mm.

Foram ainda apreendidas uma pistola de alarme obsoleta, um revólver obsoleto, doze cartuchos de calibre 16 mm, sete de calibre 7.65 mm, duas munições de 6.35 mm, dois cartuchos de calibre 12 mm, já percutidos, uma munição de calibre 7.62 mm.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ponte de Lima.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Arcos de Valdevez e do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Viana do Castelo.