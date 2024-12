Siga aqui o liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, Oren Marmorstein, considera “inacreditável” e uma “vergonha” a recente declaração de António Guterres sobre a escalada das tensões entre os rebeldes houthis no Iémen e Israel. “O secretário-geral Guterres não foi capaz de mencionar que o Estado de Israel e os seus cidadãos têm sido implacavelmente atacados pelos houthis – e que Israel estava a agir em legítima defesa”, defendeu.

“Consegue lembrar-se de um país que esteja claramente ausente do parágrafo que descreve os ataques dos houthis? Senhor secretário-geral, porque é que não consegue pronunciar a palavra ‘Israel’ quando se trata de ataques terroristas?”, questiona o porta-voz, dirigindo-se ao diplomata português.

This is unbelievable.

Just read the text of UN Secretary-General @antonioguterres statement.

Can you think of a country that is conspicuously missing from the paragraph that describes the Houthis attacks?

Mr. Secretary-General, why can’t you utter the word “Israel” when it… pic.twitter.com/C9cmjXYzJb

— Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) December 27, 2024