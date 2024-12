O CEO do Telegram Pavel Durov anunciou que a rede social passou a ser lucrativa e que, em 2024, vai ultrapassar mil milhões de dólares em receita. O líder da empresa disse, no X, que este ano o número de utilizadores que pagam o serviço premium do Telegram triplicou, atingindo os 12 milhões de subscritores.

Telegram is now profitable ????

???? This year, the number of Telegram Premium subscribers tripled, exceeding 12 million. Our ad revenue also increased a few times. Telegram's total revenue in 2024 surpassed $1 billion, and we are closing the year with more than $500 million in cash…

— Pavel Durov (@durov) December 23, 2024